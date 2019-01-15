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Tedirgin eden açıklama: ABD'nin askeri biyolojik laboratuvarları bulundu

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD’nin dünya genelinde 200’den fazla askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğunu açıkladı.

15 Ocak 2019 Salı 19:40
Tedirgin eden açıklama: ABD'nin askeri biyolojik laboratuvarları bulundu

Bazı ülkelerin yeni nesil biyolojik silah üzerinde çalıştığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD’nin Ukrayna ve Gürcistan dahil dünya genelinde 200’den fazla askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğunu kaydetti.

Rus medyasına konuşan Patruşev, "Çifte amaçlı araştırmalar olarak gösterilebilir biyolojik teknolojilerin gelişimi, özel bir endişe kaynağı haline geldi. Bazı ülkelerin yeni nesil biyolojik silah geliştiriyor olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

'ABD'nin laboratuvar faaliyetlerinin bilimle ilgisi yok'

ABD'nin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Ukrayna, Gürcistan ve Afganistan dahil dünyanın genelinde 200'den fazla biyolojik laboratuvar devreye soktuğunu anlatan Konsey Başkanı, "Bu laboratuvarların faaliyetinin, barışçıl bilimle ilgisi yok. En büyük endişe kaynağı da bu laboratuvarda insanlar üzerinde deney yapılması. Bu bağlamda, biyolojik güvenlik alanındaki küresel epidemiyolojik nezaretin ve bilimsel araştırmaların artırılması giderek daha acil konu haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce Moskova, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un tıbbi biyolojik laboratuvarlarını Rusya sınırları yakınlarına yerleştirmesiyle ilgili kaygılarını defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2015'te bu bağlamda Lugar laboratuvarına işaret ederek, oraya ABD Kara Kuvvetleri tıbbi araştırma birliğinin yerleştiğini belirtmişti.

Gizlenmeye çalışılıyor

Moskova, Amerikan ve Gürcü yönetimlerinin, ABD ordusunun tehlikeli bulaşıcı hastalıkları araştıran birliğinin yaptığı çalışmaların gerçek içeriğini gizlemeye çalıştığını tahmin ediyor. Tüm endişe ve kaygıların asılsız olduğunu ifade eden Tiflis, laboratuvarın kesinlikle sadece bilimsel araştırmalarda bulunduğunu savundu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 19:40
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