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Gündem Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a destek Nuray Mert'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:46:00 -
Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini hedef alarak masum sivillere zarar veren Ermenistan’a tepki yağarken, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, saldırı sonrası Azerbaycan’ı suçlayan bir açıklama yapmıştı.

Paylan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Karabağ’da süren savaşta, her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır! Ateşkesi sağlayamadığımız sürece, iki halk birbirine kıyarak, beraberce kaybetmeye devam edecek” diyerek skandal sözlere imza atmıştı.

Destek Batı'nın kalemi Nuray Mert'ten geldi

Avrupa'nın kalemi Nuray Mert Ermenistan'ı masum gösteren terör sevici HDP'nin Milletvekili Garo Paylan'a destek verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli sitede yazı kaleme alan Mert, "Yalnız olmadığını biliyorsun, ama ben bir kez daha ses vermek istedim. Muhalefet siyaseti yapanların her vesile ile 'düşman' edilmesine artık şaşırmıyoruz. Böylesi bir ortamda, milliyetçi nutuklar atmadığın sürece, ne söylemiş veya söylememiş olursan ol, karalanacaktın, hedef gösterilecektin. Hatırlatmak gereken şeylerden biri; bu ülkede, Türk, Müslüman ve Sünni olmayanların, siyasetle hiçbir ilgileri olmasa da ne kadar zor hayatlar yaşadığı gerçeği. Benzetmek gibi olmasın, Allah esirgesin, Aynı suçu Hrant da işlemişti. Garo'nun yanında durmaktan, ses vermekten çekinen varsa hemen söyleyeyim; arkadaşımı kaldırım üzerinde vurulmuş gördüm, inanın bundan daha fazla korkulacak bir şey olamaz." ifadeleri kullanarak Garo için endilendiğini ifade etti.

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