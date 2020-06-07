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Yerel

Tedavisi tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

Konya’da tedavileri tamamlanan şahinler yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:47:41 -
Tedavisi tamamlanan şahinler doğaya bırakıldı

Konya’da tedavileri tamamlanan şahinler yeniden doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.


Konya’nın farklı noktalarında arazide yaralı vaziyette bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekiplerine teslim edilen ve Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği tarafından tedavi edilen iki şahin tekrar doğaya bırakıldı.


Karatay İlçe Kaymakamı A.Selim Parlar ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bozdağ Yaban Hayatını Geliştirme Sahası’nı ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, Konya İl Şube Müdürü Onur Budak ve Bozdağ Şefi Figen Koyuncu’nun karşıladığı Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Kılca, tedavi edilerek rehabilite edilen şahinleri doğaya bıraktı.

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