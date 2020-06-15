  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:02:52 -
Tedavisi tamamlanan karaca doğaya bırakıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yaralı bulunan karaca, Kayseri'deki hayvan hastanesinde tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Koyulhisar ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan ve vatandaşlar tarafından bulunan karacayı, tedavisi için Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hastanesine götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan karaca, kente getirilerek doğal ortamına bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı