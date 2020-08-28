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Aktüel Tedavisi tamamlanan caretta caretta denize salındı
Aktüel

Tedavisi tamamlanan caretta caretta denize salındı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:43:04 -
Tedavisi tamamlanan caretta caretta denize salındı

MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan caretta caretta İztuzu sahilinden denize salındı.

DEKAMER'de tedavi gören yaralı deniz kaplumbağasının tedavi masraflarını Vestel Ar-Ge Müdürü Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Andaç Pamuk karşıladı.

Misina dolanması ve olta iğnesi yutması sonucu yaralanan ve DEKAMER’de 2 aylık süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan kaplumbağa, İztuzu plajında düzenlenen törenle denize bırakıldı.

Caretta caretta'ya Andaç Pamuk’un 6 yaşındaki oğlu "Batu"nun ismi verildi.

Merkezde görevli personel tarafından markalama ve ölçüm işleri yapılan Batu'nun 25 yaşlarında genç erkek birey olduğu bildirildi.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralı bir kaplumbağanın bakımı, tedavisi, günlük besininin verilmesi, ilaç masrafları ile bunlarla ilgilenecek personel ve araçların masrafının çok önemli bir meblağ tuttuğunu söyledi.

Batu'nun tedavi masraflarının bir iş insanı tarafından üstlenilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Kaska, "İlk defa bir hayvanın bakım ve tedavi masrafları bölgedeki bir iş adamı tarafından karşılanmış oldu. Bu yönüyle çok önemli." dedi.

İş adamı Andaç Pamuk ise uzun zamandır aklında olan bir etkinliği yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

DEKAMER'in çok faydalı işler yaptığını ve uzun süredir takip ettiğini dile getiren Pamuk, "Ben de bir faydam ve desteğim olsun istedim. Yaralı ve yavru kaplumbağamızın tedavisini üstlenerek onu tekrar yaşama kazandırma noktasında birkaç faydalı işbirliğimiz oldu. Mutluyuz, iyileşme süreci sona erdi." diye konuştu.


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