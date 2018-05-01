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Tedavisi olmayan hastalıklar

Tıp ve teknolojinin gelişmeye devam ettiği çağımızda halen bazı hastalıkların tedavisi bulunamamıştır. Bazı araştırmacılar bir kısım hastalığın tedavisi bulundu yönünde açıklamalar yapsa da aslında bu hastalıkların tedavi şekilleri insanlar üzerinde değil hayvanlar üzerinde yapılmıştır.

01 Mayıs 2018 Salı 16:36
Tedavisi olmayan hastalıklar

MEBİUS SENDROMU HASTALIĞI

Bu hastalığa yakalanan kişiler yüz sinirlerini çalıştıramaz. Ağlamak, gülmek ve göz kırpmak gibi duyguları ifade edemezler. Nadir görülen Mebius sendromunun kaynağı öğrenilse de tedavisi henüz bulunmamıştır.

ENSEFALİT LETHARGİCA HASTALIĞI

İlk kez 1. Dünya savaşı zamanında ortaya çıkmıştır. Hastalığa yakalanan insanlar uyanık olsalar bile uyudukları tespit edilmiştir. Halk arasında bu hastalığa zombi hastalığı denilir.

BAŞ SALLAMA HASTALIĞI

Hastalık genellikle çocuklarda görülür. İstemsizce kasılan boynun sürekli hareket etmesi önce beyni daha sonra vücuttaki diğer organları olumsuz etkilediğinden ölümle sonuçlanabilir.

PATLAYAN KAFA SENDROMU

Görülme ihtimali çok düşük olan bu hastalığa yakalanan kişiler beyin içerisinde şiddetli patlama sesleri duyarlar. Hastaların bazıları bu sesler yüzünden kalp krizi geçirirler.

KIRMIZI ADAM HASTALIĞI

Hastalık cildin aşırı kurumasıyla ortaya çıkar. Kuruyan deri döküldüğünden alta görülen kırmızılıktan dolayı bu hastalığa kırmızı adam sendromu denilir. Hasta sürekli ıslak tutulmazsa yüksek iltihaplanmadan ölür.

KENDİLİĞİNDEN YANMA HASTALIĞI

Çaresi olmayan hastalıklar arasında en kötüsü olan bu hastalık, vücutta herhangi bir tetikleyici olmadan ateşin yükselmesi ve iç organlarının yanmasıyla ortaya çıkar. Bazı hastalarda bu yanmalar deride görülür.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:36
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