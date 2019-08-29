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Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 6 yetişkin ve 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 6 yetişkin ve 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.


DEKAMER’de tedavileri tamamlanan “Özgün”, “Diana”, “Tuba”, “Nazo”, “Hasan Efe” ve “Dalyan”ile yuvadan çıkan 20 yavru caretta carettanın denize bırakılması için İztuzu sahilinde tören düzenlendi. Törenden önce sürat teknesiyle kabuğu yaralanan ve “Tuba” ismi verilen 25-30 yaşlarındaki dişi deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı.


DEKAMER’de yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında deniz kaplumbağalarının göç yollarını ve beslenme alanlarını tespit etmek için uydu cihazları ile izleme çalışmaları yapılıyor. Bugüne kadar toplam 26 deniz kaplumbağası uydudan izlendi. Uydu izleme cihazı ile denize dönen “Tuba” caretta carettaların göç yolu ve doğal yaşam habitatını takip etmek açısından önem taşıyor.


Yarım saatlik bir programla kaplumbağaların denize bırakılmasının ardında yılların emeği olduğuna işaret eden Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, “Buradaki çalışmalarda tedaviye ihtiyaç duyanların bakımını sağlamak, rehabilitasyonunu yapmak ve araştırma çalışmalarını sürdürmek gibi hedefleri olan kurumun görevlilerinin çok büyük emeği var” ifadelerini kullandı.


Deniz kaplumbağalarının tedavisinde yüzde 60’a yakın başarı sağlanmasının önemli olduğunu söyleyen Kaymakam Erdoğan, DEKAMER’e ve merkeze destek veren kurumlara teşekkür etti.



11 yılda 186 kaplumbağa tedavi edildi


DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska yaralı kaplumbağaların tedavisinin kamuoyunda farkındalık oluşturmak için önemli olduğunu söyledi. Bin yavrudan sadece bir tanesinin erginleşebildiğini belirten Kaska, “Yaralı kaplumbağaların kurtarılarak tekrar denize gönderilmesi popülasyon açısından da önemli. Yaklaşık 11 yılda 360’a yakın yaralıyı merkezimizde tedavi altına aldık ve bugüne kadar tedavisini tamamladığımız 186 kaplumbağayı denize gönderdik. Şuan 18 kaplumbağamızın tedavisi devam ediyor. Yavruların çıkış süreci de devam ediyor” diye konuştu.


Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, DEKAMER’in yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak, “Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak Ege bölgesinde çeşitli sebeplerle yaralanmış deniz kaplumbağalarını İztuzu sahilindeki DEKAMER’e ulaştırıyoruz. Burada hocalarımız, teknik elemanlarımız ve görevlilerimiz kaplumbağaları tedavi ediyorlar. Bu çalışmalar için merkezdeki görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.


Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise şunları söyledi:


“Nesli tükenme tehlikesinde olan doğduğu kumsala 25 sene sonra tekrar yuva yapmak için gelen vefakar kaplumbağaların yaralarını iyileştirerek doğal ortamına gönderdiği için DEKAMER’e ve hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
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