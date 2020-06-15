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Yerel

Tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı

Sivas’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:20:21 -
Tedavi edilen karaca doğaya bırakıldı

Sivas’ta otomobil çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde 20 Nisan tarihinde yoldan geçen bir Karacaya araç çarpmıştı. Tedavisi yapılmak üzere Kayseri Veterinerlik Fakültesi’ne teslim edilen karaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı. Karaca, kafesten çıkmasının ardından ormanın içerisine koşarak gözden kayboldu.

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