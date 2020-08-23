  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tedavi edilen 4 caretta caretta ile 25 yavru denizle buluştu
Aktüel

Tedavi edilen 4 caretta caretta ile 25 yavru denizle buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar: - "Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 22:55:24 -
Tedavi edilen 4 caretta caretta ile 25 yavru denizle buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 yetişkin caretta caretta ile yuvadan yeni çıkan 25 yavru kaplumbağa denize bırakıldı.

Farklı nedenlerle yaralanan "Mava", "Uğurlu", "Efe " ile "Tonyukuk" isimleri verilen deniz kaplumbağalarının tedavileri, DEKAMER'de tamamlandı.

Merkez görevlilerince İztuzu sahilinde kabuğu temizlenen 4 caretta carettaya, uydu takip cihazı takıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'nın yaptığı bilgilendirmenin ardından düzenlenen törenle 4 yetişkin deniz kaplumbağası ile yuvadan çıkan 25 yavru caretta caretta denize bırakıldı.

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, koruma altındaki İztuzu Plajı'nın caretta carettaların en önemli yumurtlama alanı olduğunu belirtti.

DEKAMER'de yaralı kaplumbağaların tedavilerinin yapıldığını ve bilimsel veriler elde etmek amacıyla bu hayvanlara çip takıldığını söyleyen Birpınar, şöyle konuştu:

"Bizim arzumuz, bu canlıların doğal ortamlarının devam etmesi, yaşaması. Bunların ne kadar faydalı hayvanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Denizin içerisindeki otları biçip, oksijeni yükseltiyorlar. Denizi havalandırıyor, oksijen veriyorlar. Dolayısıyla bir sürü faydası olan hayvanlar. Biz bunları korumak, kollamak zorundayız."

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da İztuzu Plajı'nın en iyi korunan plajlardan olduğunu, burası denilince de akla caretta carettaların geldiğini vurguladı.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile birçok kişi katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!
Gündem

FETO'nun firari yeğeni ve STV'nin ekran yüzü Kemal Gülen'in eşi Türkiye'den böyle kaçırıldı!

FETÖ’nün Samanyolu Televizyonunun eski haber spikeri ve FETÖ nün ekran yüzü Kemal Gülen olarak tanınan Fetullah Gülen’in yeğeni Kevser Gülen..
İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak
Dünya

İsrail'e sert uyarı: Bunun ciddi yansımaları olacak

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı ağırlaştırmasının ciddi yansımaları olacağı ikazı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı