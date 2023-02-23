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Dünya Tedarik sorunu yaşanıyor! O ülkede sebze satışlarına kısıtlama geldi
Dünya

Tedarik sorunu yaşanıyor! O ülkede sebze satışlarına kısıtlama geldi

İngiltere'de sebze tedariki konusunda sorunlar yaşanıyor. Bu sebeple bazı marketler sebze satışında kısıtlamaya gitti.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 16:05:00 -
Tedarik sorunu yaşanıyor! O ülkede sebze satışlarına kısıtlama geldi

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan birçok süpermarket zinciri, tedarik sıkıntısı sebebiyle sebze satışlarına kısıtlama getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra’nın en büyük üç marketi arasında bulunan ASDA, TESCO VE Morrisons süpermarket zincirleri, son günlerde yaşanan sebze tedariği sıkıntısının önüne geçmek için satışlarına kısıtlama getirdi. Geçtiğimiz salı günü itibariyle uygulanmaya başlanan kısıtlama kapsamında raflarda bulunan bazı sebzelerden kişi başı üçer adet olacak şekilde satış yapılması kararı alındı. Yaşanan tedarik sıkıntısı sebebiyle salatalık, marul ve domates gibi sebzelere kısıtlama getirilirken, bu sıkıntının en büyük sebebi olarak ülkedeki nakliye aracı sürücüsü eksikliği gösteriliyor.

Süreç pandemiyle başladı

İngiltere’de enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın tır şoförlerin eksikliği nedeniyle ülkede çok sayıda petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından büyüyen akaryakıt krizi benzin istasyonlarında uzun kuyruklara neden olurken, marketlerde ise taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kalmasına sebep olmuştu.

İngiltere hükümetinin aldığı önlemler arasında 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlamış, sonrasında ise ağır vasıta sürücü eğitimlerini sıklaştırarak ehliyet alınması konusunda teşvikler başlatmıştı.

Nakliye araç sürücülerinin eksikliği ise son günlerde market zincirlerini zor duruma sokarken, süpermarketler ise bu durumu sebze satışlarına kısıtlama getirerek çözüm bulma yoluna gitmişti.

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