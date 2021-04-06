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Ekonomi Tedarik sıkıntısı Türkiye’yi lokomotif sahibi yaptı
Ekonomi

Tedarik sıkıntısı Türkiye’yi lokomotif sahibi yaptı

TÜBİTAK RUTE ve TÜRASAŞ, TCDD’nin manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte, modern sürüş sistemine sahip 1 megavat gücünde, yerlilik oranı yüzde 85 olan E1000 elektrikli lokomotifi geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 10:49:00 -
Tedarik sıkıntısı Türkiye’yi lokomotif sahibi yaptı

Ar-Ge çalışmalarının devamında ortaya çıkan E5000 projesiyle de Türkiye’nin elektrikli anahat lokomotifi ihtiyacında dışa bağımlılığı sona erecek. Yurt dışından temin edilen lokomotiflere ilişkin yaşanan sıkıntılar Türkiye’nin yerli lokomotiflerini üretmesinin yolunu açtı. TCDD envanterinde bulunan ve yurt dışından yedek parça temininde sorun yaşanan “DE11000” tip lokomotifler 1990’lı yılların ortasından itibaren modernize edilmek istendi. Bu amaçla yurt dışı firmalardan teklifler alındı fakat çalışmalar neticelenmedi. 2008 yılında TÜLOMSAŞ’ın (yeni adıyla Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii-TÜRASAŞ) TÜBİTAK Ar-Ge ekipleriyle yaptığı iş geliştirme çalışmalarında “DE11000” tip lokomotiflerin TCDD ihtiyaçları doğrultusunda elektrikli hale getirilerek modernize edilmesi gündeme geldi. Türkiye’nin ilk yerli elektrikli lokomotifi olan E1000, 2011-2015 döneminde geliştirildi. E1000 Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi Projesi ile TCDD’nin manevra ve kısa mesafe yük taşıma ihtiyaçlarını karşılayabilecek özellikte, modern bir sürüş sistemine sahip 1 megavat gücünde elektrikli lokomotif geliştirilmiş oldu. Tüm laboratuvar, yazılım ve altyapı çalışmaları, fabrika ve yol testleri, prototip üretimi yerli olarak yapıldı. Proje kapsamında bugüne kadar yüzde 100’ü ithal edilen sistemlerin proje sonuçlandıktan sonra yerlilik oranı yüzde 85’i buldu. Kazanılan bilgi birikimi ve tecrübeyle yeni ve farklı ihtiyaçlara yönelik elektrikli lokomotiflerin yerli olarak tasarımı ve geliştirilmesi kabiliyeti elde edildi. E1000 Proje Sonuçları Uygulama Planı kapsamında, modernize edilen DE11000 lokomotifleri yer alıyor. Bugüne kadar DE11062 lokomotifi teslim edildi, 2021 yılında 5 adet DE11000 tip lokomotifin de modernizasyonu hedefleniyor. KARDEMİR firmasına da projede elde edilen bilgi birikimiyle 7 dizel elektrikli lokomotif TÜRASAŞ tarafından 2020 yılı içinde teslim edildi. Projede yönetici kuruluş TÜBİTAK RUTE, araç üretici paydaş ise TÜRASAŞ olarak yer aldı. Proje kapsamında özel sektör firmaları da paydaş olarak görev üstleniyor. Global pazarlarda TÜRASAŞ markasıyla yer almayı sağlayacak E5000 projesi ile Türkiye’nin elektrikli anahat lokomotifi ihtiyacında dışa bağımlılığı sona erecek.

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