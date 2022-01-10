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Spor Tecrübeli futbolcu sahada kalp krizi geçirdi
Spor

Tecrübeli futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

Uzun yıllar Panathinaikos ve Mali Milli Takımı'nın formasını giyen Ousmane Coulibaly, maç sırasında kalp krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 08:28:00 -
Tecrübeli futbolcu sahada kalp krizi geçirdi

32 yaşındaki Ousmane Coulibaly futbol dünyasını yasa boğdu. Katar ekiplerinden AL Wakrah forması giyen Coulibaly, Al Rayyan maçında kalp krizi geçirdi.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kale önünde yere yığıldı. Hareketsiz kalan futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Malili futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Sağlık ekiplerinin Coulibaly'ye müdahale ettiği sırada futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

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