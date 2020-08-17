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Spor

Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 17:22:03 -
Tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu vefat etti

ANKARA (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi tecrübeli foto muhabiri İlyas Namoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti.

TSYD'den yapılan açıklamada, efsane foto muhabirlerinden Namoğlu'nun vefat ettiği ve yarın toprağa verileceği belirtildi.

İlyas Namoğlu için yarın saat 13.00'te TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenleneceği, ardından Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra merhumun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda topraga verileceği aktarıldı.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun ağabeyi olan İlyas Namoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.



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