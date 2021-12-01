Tecavüzden 16 yıl hapis yatan siyahi Amerikalının suçsuz olduğu ortaya çıktı!

ABD'nin New York eyaletinde, yazar Alice Sebold'a tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapiste kalan siyah Amerikalı eski mahkum, davayı yeniden ele alan mahkeme tarafından temize çıkartıldı.

1982 yılında 20 yaşındayken, o sırada Syracuse Üniveristesi'nde öğrenci olan Sebold'a tecavüz etmekten suçlu bulunan ve 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen siyah Amerikalı Anthony Broadwater, savcıların davayı yeniden ele almaları sonucunda aklandı ve cinsel suçlular listesinden çıkartıldı.

Onondaga Bölge Mahkemesi, Broadwater'ın, yalnızca bir kişinin ifadesi ve artık yanlış olduğu kanıtlanmış mikroskobik saç analizi yöntemiyle elde edilen bir delil nedeniyle hüküm giydiğini, bunun olmaması gerektiğini ifade ederek özür diledi.

Davanın başından beri masum olduğunu savunan Broadwater'ın, 1998 yılında serbest kaldıktan sonra isminin cinsel suçlular listesinde bulunması nedeniyle kendine bir hayat kurmakta zorlandığı, çöpçülük yaparak masumiyetini kanıtlayacak bir avukat tutabilmek için para biriktirdiği ifade edildi.

AP'ye yaptığı açıklamada Broadwater, davadan önce bölge savcısının kendisinden özür dilediğini söyleyerek, "Bana yapılan haksızlıktan bahsedince kendimi tutamayıp ağladım. Bir bölge savcısının bu davada benim yanımda durması beni çok rahatlattı" dedi.

Tutarsızlıkları filmin yapımcısı fark etti

Amerikan New York Times gazetesi, Broadwater'ın aklanmasına, yapımcı Timothy Mucciante'nin yardım ettiğini yazdı.

Habere göre Mucciante, Sebold'un üne kavuşmasını sağlayan ve saldırının konu edildiği 'Talihli Kız' (Lucky) kitabını Netflix için filme uyarlamaya çalışırken olaydaki tutarsızlıkları fark ederek, haziran ayında projeden çekildi.

Bununla kalmayan ve özel dedektif tutarak Broadwater'ın aklanmasına yardım eden yardım eden delillerin elde edilmesini sağlayan yapımcı, avukatlarla da anlaştı.

Mucciante, NPR radyosuna verdiği röportajda, "Alice'in saldırı hakkında anlattıklarından değil, ancak kitabın ikinci yarısındaki mahkeme bölümünde olanlardan şüphe duymaya başladım, hikayeler birbirini tutmuyordu" dedi.

Blackwater'ın sicilinde başka bir suç olmamasının ve hapisten çıktıktan sonra hiç suç işlememesinin dikkatini çektiğini söyleyen Mucciante, Blackwater'ın 'resmen yoldan geçerken hapse atıldığını' ifade etti.

Kitapta, olaydan hemen sonra polise gittiğini, delillerin toplandığını, ancak bir tutuklama olmadığını anlatan Sebold, beş ay sonra tesadüfen yolda karşılaştığı Broadwater'ın kendisine tecavüz eden kişi olduğunu düşünerek polise haber vermiş, ancak polis sorgusunda onun yerine bir başkasını teşhis etmişti.

Polis, Broadwater ve sorguda seçtiği kişinin arkadaş olduklarını iddia ederek Sebold'u yönlendirmiş ve Sebold mahkeme salonunda yeniden Broadwater'ı teşhis etmişti.

Alice Sebold özür diledi

Ünlü yazar, Broadwater'ın aklanması üzerine yayınladığı açıklamada, 18 yaşında, travma geçirmiş bir tecavüz kurbanı olarak Amerikan adalet sistemine güvenmeyi seçtiğini ve o dönem amacının adaletsizlik yaratmak değil, adaletin yerini bulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sebold, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Amacım, hayatımı değiştiren suç nedeniyle bir başka genç adımın hayatını sonsuza dek değiştirmek kesinlikle değildi. Bay Broadwater sonunda temize çıktığı için müteşekkirim, ama bu, 40 yıl önce problemli adalet sistemimizin zulmüne uğrayan siyah gençlerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ona yapılanlar nedeniyle sonsuza dek üzgün olacağım."

Kitapları Türkçeye de çevrilen Alice Sebold, 1 milyondan fazla satan 'Talihli Kız' kitabıyla üne kavuşmuş, 2002 yılında yayınlanan 'Cennetimden Bakarken' (The Lovely Bones) romanı ise ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından filme uyarlanarak Oscar'a aday olmuştu.