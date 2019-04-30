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Tecavüzcüsünü öldüren kadına özel yasa çıkarıldı

Rusya parlamentosu, ülkedeki tecavüzlerin önüne geçmek için önemli bir yasayı onayladı. Ülkede, artık tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürürse ceza almayacak.

30 Nisan 2019 Salı 00:52
Tecavüzcüsünü öldüren kadına özel yasa çıkarıldı

Rusya parlamentosu kadın tecavüzlerinin önüne geçmek için yeni bir yasayı onayladı. Buna göre tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde herhangi bir ceza almayacak.

RUSYA parlamentosunda onaylanan yeni yasaya göre tecavüze uğrayan kadınlar, tecavüzcüsünü öldürmesi halinde ceza almayacak.

Rusya’da kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırıların artması üzerine saldırıların önüne geçilmesi amacıyla yeni yasal çalışma yapıldı.

Rusya parlamentosunda onaylanan yasaya göre tecavüz girişimlerine maruz kalan kadınlara nefsi müdafaa hakkı doğrultusunda yeni haklar getirildi. Buna göre Rusya’da cinsel saldırıya uğrayan kadınlar, saldırıyı gerçekleştiren kişiye karşı güç kullanarak yaralarsa veya öldürürse hiçbir ceza almayacak.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 00:52
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