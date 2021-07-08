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Gündem Tecavüzcü, hendekçi ve dolandırıcı bir arada! Tosuncuk, Demirtaş ve Oktar'a komşu oldu
Gündem

Tecavüzcü, hendekçi ve dolandırıcı bir arada! Tosuncuk, Demirtaş ve Oktar'a komşu oldu

Edirne F Tipi Cezaevine nakledilen Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın, şarlatan Adnan Oktar ve terör destekçisi Selahattin Demirtaş ile aynı hapishanede kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 16:30:00 -
Tecavüzcü, hendekçi ve dolandırıcı bir arada! Tosuncuk, Demirtaş ve Oktar'a komşu oldu

Çiftlik Bank vurgunuyla binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Aydın, daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

"Örgüt kurma" ve "Bilişim sistemleri dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanan Mehmet Aydın, suç örgütü lideri Adnan Oktar ve terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın da kaldığı yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tecavüzcü Oktar ve terörist destekçisi Demirtaş'a dolandırıcı arkadaş

Tosuncuk Mehmet Aydın, genç kızları tuzağa düşürüp beyinlerini yıkayarak fuhuş yapmaya zorlayan sapkın Adnan Oktar ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hapishanede kalacak.

Mehmet Aydın’ın Demirtaş ve Oktar'ın bulunduğu cezaevine gönderilmesi sosyal medyada ti’ye alınarak "Oktar ve Demirtaş'a arkadaş çıktı" yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Yozgat

Ah dar agacinda asili komsu olsalar birbirinlen  
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