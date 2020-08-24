Tecavüzcü eski HDP'li Tuma Çelik için flaş karar!
Tecavüz skandalı ortaya çıkan eski HDP'li Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu Hazırlık Komisyonu dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.
Tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından HDP'nin ihraç etmek zorunda kaldığı Mardin Milletvekili Tuma Çelik için TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle görüş bildirdi.
1 aylık çalışmanın ardından hazırlık komisyonu, bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkan Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için oy birliğiyle görüş bildirilmesine karar verdi.
Hazırlık komisyonunun hazırladığı rapor, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da ele alınacak.
Karma Komisyon'un Tuma Çelik hakkında vereceği dokunulmazlık kararının ardından verilen görüş TBMM Genel Kurulu'nda oylanacağı öğrenildi.