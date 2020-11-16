TEB'den "Kolay Adres" ile hızlı ve kolay para transferi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) müşterileri, CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden hızla tanımlayabilecekleri "Kolay Adres" ile Merkez Bankası'nın sunmaya başlayacağı Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi aracılığıyla 7/24, hızlı ve kolay para transferi yapabilecek.

TEB açıklamasına göre, Kolay Adres uygulaması, bireysel müşterilerin IBAN numaralarını, basitçe hatırlayabilecekleri bir adres ile eşleştirerek fon transferlerinde IBAN yerine bu adreslerin kullanılabilmesini sağlıyor.

TEB'de kayıtlı cep telefonu, TC Kimlik numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), yabancı kimlik numarası ve pasaport numarası ile adres tanımlama yapılabiliyor.

18 Aralık'ta pilot uygulaması başlayacak FAST sistemi ile bireysel müşteriler, 1.000 TL'ye kadar yurt içi para transferlerini 7/24 gerçekleştirebilecek.





- "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak"







Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, CEPTETEB'den müşterilerine yine bir pratik hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Müşterilerinin CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden "Kolay Adres"ini hızla ve güvenle tanımlayabileceklerini belirten Mendi, şunları kaydetti:



"FAST sistemi devreye alındığında Kolay Adres'lerini kullanarak 7/24 hızlı ve güvenli, anlık para transferi gerçekleştirebilecekler. Hem para gönderirken hem de alırken uzun ve hatırlaması zor olan IBAN numarası yerine Kolay Adres'lerini kullanabilecek olmaları müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak.



Kolay Adres tanımlama özelliğimizden şu anda sadece bireysel müşterilerimiz yararlanabiliyor. Nakit yönetimi başta olmak üzere her alanda müşterilerimize dijital dönüşüme uyumlu, yenilikçi ürün, çözüm ve hizmetler sunmaya büyük önem veriyoruz. CEPTETEB Mobil Uygulaması üzerinden sunduğumuz yenilikçi hizmetlerimize Kolay Adres'i de eklemiş olmaktan memnuniyet duyuyorum."