  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TEB'den 3 ay ertelemeli "Yeni Yıl" kredisi
Ekonomi

TEB'den 3 ay ertelemeli "Yeni Yıl" kredisi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:35:44 -
TEB'den 3 ay ertelemeli "Yeni Yıl" kredisi

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 1,35'ten başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade ve 3 ay erteleme imkanı sunan "Yeni Yıl" kredisinden yararlanmak isteyenler, başvurularını TEB şubelerinden, CEPTETEB internet şubesinden, CEPTETEB mobil uygulamasından ve çağrı merkezi kanallarından yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk. Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı
Gündem

Ayasofya ve Türk bayrağı üzerinde skandal pozlar verdi! Soruşturma tamamlandı

Kapadokya'da Türk Bayrağı üzerine yatarak çıplak poz veren ve Ayasofya'da çıplak fotoğraf çektiren Belçikalı ahlaksız manken Marisa Papen ha..
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay