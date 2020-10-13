TEB, "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - International Finance Dergisi'nin her yıl alanında başarılı kurumları ödüllendirdiği Uluslararası Finans Ödülleri (International Finance Awards 2020) kapsamında TEB Özel Bankacılık, "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünün sahibi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Özel Bankacılık, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle geçen yıl da aynı ödülün kazanmıştı.

İngiltere’nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından International Finance Dergisi’nin düzenlediği International Uluslararası Finans Ödülleri kapsamında “En Yenilikçi Özel Bankacılık” ödülü TEB Özel Bankacılık’a verildi.

TEB Özel Bankacılık'ın "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünü üçüncü kez aldığı International Finance Awards, kurumların uluslararası bir platformda endüstri yeteneklerini, liderlik becerilerini, endüstri net değerlerini ve kabiliyetlerini ayırt etmek için veriliyor.

Bu ödüllere başta Orta Doğu, Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere finans, bankacılık, varlık yönetimi, aracılık, sigorta, enerji, petrol ve gaz, lojistik ve kamu hizmetleri alanlarında C düzeyinde yöneticiler ve üst düzey yönetim temsilcileri katılıyor.

- "Türkiye'de Özel Bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, TEB Özel Bankacılık’ın başarılı hizmetlerinin bir sonucu olarak 2018'den bu yana üst üste üç yıl "En Yenilikçi Özel Bankacılık" ödülünü kazandığını belirtti.

Mendi, "Türkiye'de Özel Bankacılığın kurucusu ve ilk uygulayıcısıyız. 30 yılı aşkın süredir Özel Bankacılık alanında sürdürdüğümüz güvenilir ve tutarlı çizgimizle istikrarımızı bozmadan yolumuza devam ediyor, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda farklı ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Varlık yönetimi alanındaki uzmanlığımızla, bankacılık ve finansman işlemlerinde müşterilerimize uzun vadeli ve varlığa değer katan çözümler sunuyoruz. Türkiye genelinde 11 Özel Bankacılık Merkezi ve 4 Şube İçi Hizmet Noktası’nda müşterilerimize ulaşıyoruz. Ödülü üç yıldır üst üste kazanmamız, TEB olarak istikrarlı bir şekilde hep daha iyisi için çalıştığımızın ve Özel Bankacılık hizmetlerimizin başarısının en güzel göstergelerinden biri. Aynı zamanda uluslararası bir platformda başarılarımızla ülkemizi temsil etmekten de gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılında da En Yenilikçi Özel Bankacılık Ödülü'nü kazanmalarının altında yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdikleri ürün, hizmet ve uygulamaların olduğunu belirten Mendi, "Bu kapsamda müşterilerimizin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde yapabilmeleri için geliştirdiğimiz Mobil Onay hizmeti bunlardan biri. Bu hizmetimizle müşterilerimizin talimat ve türev işlemleriyle ilgili ıslak imzalı onay verme sürecini ortadan kaldırdık. Özel Bankacılık müşterilerimiz talimat ve türev işlev belgelerini CEPTETEB üzerinden kolaylıkla onaylayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mendi, TEB Özel Bankacılık olarak müşterilerinin işlerini devralacak genç kuşaklar için Yeni Nesil Liderlik Programı'nı hayata geçirdiklerini belirtti.

Mendi, "Liseliler İçin Liderlik ve Meslek Keşif Programı”yla bir dünya insanının taşıması gereken yetkinlikleri; uzman gelişim danışmanları ve eğitim camiasının kanaat önderi isimler ile gençlerimize uygulamalı bir şekilde aktarıyoruz. Tecrübe çalışmaları, saha uygulamaları ve her biri kendi kariyerinde birer yıldız olmuş mentor isimlerlerle birlikte gençlerin kariyerlerinin en iyi şartlarda başlamasına destek oluyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 2017 yılından bu yana Türkiye’deki sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerini desteklemek amacıyla Ashoka Türkiye ile birlikte Fark Yaratan Yatırımlar projesini yürüttüklerini belirten Mendi, şunları kaydetti:

"İş birliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Açık Açık Sosyal Girişim projesi ile sosyal girişimlerin güvenli, başarılı ve hızlı büyümesine katkı sağlanmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki sosyal girişim ekosistemini desteklemek isteyen kişi ve kurumlar, Açık Açık Sosyal Girişim’de kayıtlı sosyal girişim profillerini inceleyerek, bu girişimlere kurumsal ya da bireysel destek olmak, yatırım yapmak, buralardan ürün ya da hizmet satın almak için onlarla doğrudan iletişime geçebiliyor.

TEB Özel Bankacılık'ın sanata değer veren ve sanatçıları destekleyen yaklaşımı doğrultusunda Base sponsorluğunu bu yıl da devam ettiriyoruz. Base'nin yeni online sanat girişimi olan Kolekta'yı da destekliyoruz. Kolekta, 500’den fazla sanatçının ve 40’a yakın galeri ve alternatif sanat alanının katkısıyla 4 binden fazla sanat eserinin online görülebileceği zengin bir platform ve tek bir adresten Türkiye’deki güncel sanat üretimini ve sergileri takip etmeye olanak sağlıyor."



