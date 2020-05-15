  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

TDV'den "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği

TDV Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temasıyla 16-17 Mayıs'ta "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirilecek - Etkinliğin açılışı Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:11:12 -
TDV'den "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek, "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliğiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler ve gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları çevrim içi platformlarda bir araya gelecek.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Müdürü Fatma Haral Efe, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir araya gelemeyen gençleri, fiziksel mesafeyi korurken birlik ve beraberlik duygularının yitirilmemesi amacıyla sosyal ağlar aracılığıyla bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Tüm gençleri ve gençlik üzerine çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarını bu buluşmaya beklediklerini vurgulayan Efe, "Kadim geçmişin mirası olarak devraldığımız söz konusu kavramların günümüze yansımalarını çevrim içi söyleşi-konferans-panel oturumları, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri ile hep birlikte irdelemeyi; bu minvalde yeni bakış açıları kazanmayı amaçlıyoruz. Yine ülkemizin ve küresel ölçekte uluslararası kamuoyunun içinden geçtiği süreçleri göz önünde tutarak birliğimize ve beraberliğimize daha etkili ve dinamik bir şekilde vurgu yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Efe, Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları'nın açılışının Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 16 Mayıs saat 12.00'de, TDV Medya aracılığı ile Youtube üzerinden canlı olarak gençlere yönelik yapacağı "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" söyleşisiyle gerçekleştirileceğini aktardı.

"Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları'na katılacak olan ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yapan 14 gençlik sivil toplum kuruluşu, iki gün boyunca canlı yayınlar üzerinden gerçekleştirecekleri etkinliklerine, #ÇevrimiçiGençlik etiketi ile de dikkat çekecek." bilgisini paylaşan Efe, etkinliklerin "https://tdvkagem.org.tr/" ve TDV KAGEM'in Twitter, Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini kaydetti.

Birlik ve beraberlik duygularının canlı tutulması amacıyla düzenlenen etkinlik, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temasıyla 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı