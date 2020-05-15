TDV'den "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenecek, "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliğiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan gençler ve gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları çevrim içi platformlarda bir araya gelecek.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Müdürü Fatma Haral Efe, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir araya gelemeyen gençleri, fiziksel mesafeyi korurken birlik ve beraberlik duygularının yitirilmemesi amacıyla sosyal ağlar aracılığıyla bir araya getirmek istediklerini belirtti.

Tüm gençleri ve gençlik üzerine çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarını bu buluşmaya beklediklerini vurgulayan Efe, "Kadim geçmişin mirası olarak devraldığımız söz konusu kavramların günümüze yansımalarını çevrim içi söyleşi-konferans-panel oturumları, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleri ile hep birlikte irdelemeyi; bu minvalde yeni bakış açıları kazanmayı amaçlıyoruz. Yine ülkemizin ve küresel ölçekte uluslararası kamuoyunun içinden geçtiği süreçleri göz önünde tutarak birliğimize ve beraberliğimize daha etkili ve dinamik bir şekilde vurgu yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Efe, Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları'nın açılışının Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 16 Mayıs saat 12.00'de, TDV Medya aracılığı ile Youtube üzerinden canlı olarak gençlere yönelik yapacağı "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" söyleşisiyle gerçekleştirileceğini aktardı.

"Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları'na katılacak olan ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar yapan 14 gençlik sivil toplum kuruluşu, iki gün boyunca canlı yayınlar üzerinden gerçekleştirecekleri etkinliklerine, #ÇevrimiçiGençlik etiketi ile de dikkat çekecek." bilgisini paylaşan Efe, etkinliklerin "https://tdvkagem.org.tr/" ve TDV KAGEM'in Twitter, Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini kaydetti.

Birlik ve beraberlik duygularının canlı tutulması amacıyla düzenlenen etkinlik, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temasıyla 16-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.