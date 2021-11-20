  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TDV yurtlarında barınan öğrenciler harçlıklarıyla Togo’da su kuyusu açtırdı
Aktüel

TDV yurtlarında barınan öğrenciler harçlıklarıyla Togo’da su kuyusu açtırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yurtlarında kalan öğrenciler, Vakfın temiz suya erişmekte zorluk çekilen ülkelerde yürüttüğü “Bir Damla Hayat Projesi” kapsamında, harçlıklarıyla Togo’da bir su kuyusu açılmasına katkı sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:08:00 -
TDV yurtlarında barınan öğrenciler harçlıklarıyla Togo’da su kuyusu açtırdı

TDV’den yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim yılında vakıf yurtlarında barınan öğrencilerin, temiz suya erişim sorunu yaşayan ülkelerde su kuyusu ve çeşme açma projesine destek olabilmek için harçlıklarını ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 2015’ten bu yana 35 ülkede 760 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını bildirdi.

TDV yurtlarında kalan öğrencilerin harçlıklarıyla Batı Afrika ülkesi Togo’da da su kuyusu açıldığını belirten Açık, şu ifadeleri kullandı: “Togo’da şimdiye kadar 101 su kuyusu açtık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket edip bu kuyumuzun açılmasına vesile olmuşlardır. Kısıtlı imkanlarına rağmen harçlıklarından kısıp su kuyumuza katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve ‘İyi ki varsınız’ diyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!
Ekonomi

Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında ABD ekonomisinin TL üzerinde baskı oluşturduğunu savunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, dola..
Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu
Yerel

Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ..
Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!
Gündem

Mustafa Sarıgül 'Nusret'e ben dokundum' deyip uyardı: Hava atma caka satma!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, belediye başkanı olduğu dönemde Nusret'e destek verdiğini söyleyerek, "Nusret'e Musta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay