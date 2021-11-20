TDV yurtlarında barınan öğrenciler harçlıklarıyla Togo’da su kuyusu açtırdı

TDV’den yapılan açıklamada, 2019-2020 eğitim yılında vakıf yurtlarında barınan öğrencilerin, temiz suya erişim sorunu yaşayan ülkelerde su kuyusu ve çeşme açma projesine destek olabilmek için harçlıklarını ortaya koyduğu belirtildi. Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, proje kapsamında hayırseverlerin desteğiyle 2015’ten bu yana 35 ülkede 760 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldığını bildirdi.

TDV yurtlarında kalan öğrencilerin harçlıklarıyla Batı Afrika ülkesi Togo’da da su kuyusu açıldığını belirten Açık, şu ifadeleri kullandı: “Togo’da şimdiye kadar 101 su kuyusu açtık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ şiarıyla hareket edip bu kuyumuzun açılmasına vesile olmuşlardır. Kısıtlı imkanlarına rağmen harçlıklarından kısıp su kuyumuza katkı sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ve ‘İyi ki varsınız’ diyoruz.”