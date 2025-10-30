TDV “Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi” düzenleyecek

TDV’nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası resmi yetkili, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucusu, akademisyen, medya temsilcisi ve davetli katılacak.

İki yılı aşkın süredir devam eden insani krize kalıcı ve etkili bir çözüm üretmeyi hedefleyen zirvede, ateşkesin ardından Gazze’de altyapıdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar hayati alanlarda yaşanan yıkımdan etkilenen milyonlarca sivilin insani yardım ihtiyaçları ile ortak ve sürdürülebilir çözüm mekanizmaları ele alınacak.

Yol haritası oluşturulacak



Uluslararası programla ilgili bilgi veren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, zirvenin mazlum Gazze halkına destek sağlamayı ve enkaza dönüşen bölgedeki hayatın yeniden inşasına katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Turan, zirvenin ayrıca insani söylemleri birleştiren, pratik ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesine imkan tanıyacağını vurguladı.

Turan, zirvenin Gazze Şeridi’nde yaşayan halkın öncelik ve ihtiyaçlarına uygun kapsamlı bir kalkınma ve kurtarma yol haritası oluşturmayı amaçladığını ve insani yardım, medya ile finans kuruluşları arasında somut dayanışmayı sağlayacak küresel bir platform kurmayı hedeflediğini söyledi.

Turan, zirvede halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir kaynakların temini, etkili ve kalıcı insani müdahalelerin güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası ortaklıkların kurulmasının, insani yardım kuruluşları ile resmi kurumlar arasında entegre koordinasyon sağlanarak çabaların birleştirilmesinin ve insani etkinin maksimize edilmesinin amaçlandığını belirtti.

İnsani ve ahlaki bir sorumluluk



Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın söz konusu zirve aracılığıyla, Gazze halkının direncini güçlendirmeyi ve insani yardım çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladığını, bu hedeflere stratejik projeler ve ortaklıklarla etkili bir şekilde ulaşmayı planladıklarını ifade etti.

İki gün sürecek uluslararası zirvenin düzenlenmesinin Türkiye’nin Filistin halkına yönelik insani ve ahlaki sorumluluğunun bir yansıması olduğunu belirten Turan, Türkiye Diyanet Vakfı’nın adalet, merhamet ve insani dayanışma değerlerini uluslararası düzeyde yayma vizyonunu hayata geçirdiğini de vurguladı.