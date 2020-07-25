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TDV KAGEM "Yaz Okulu" sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 11:07:26 -
TDV KAGEM "Yaz Okulu" sona erdi

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, online ortama taşıdığı yaz okulunun sona erdiğini bildirdi.

TDV Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yaz okulunun Kovid-19 nedeniyle bu yıl 29 Haziran ile 24 Temmuz tarihleri arasında online ortamda düzenlendiği anımsatıldı.

Orta okul- lise grubu kız ve erkek öğrencilerine yönelik düzenlenen çevrimiçi yaz okulu gençlerin ilgi odağı oldu.

Yaz okulunda, Kur'an-ı Kerim, din ve hayat dersleri başta olmak üzere beslenmeden spora, psikolojiden sanata kadar pek çok alanda söyleşi ve seminerlerin yanı sıra birbirinden renkli atölye çalışmaları gerçekleştirildi.


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