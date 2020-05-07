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Aktüel

TDV Bornova Koleji öğrencileri FPSPI Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:58:05 -
TDV Bornova Koleji öğrencileri FPSPI Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İzmir Bornova Koleji öğrencileri, Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI) Yarışması Türkiye finalinde birinci oldu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencilerinin Junior Don't Get Bored takımı "Teneffüsleri Eğlenceli Hale Getirme", Middle Richter takımı ise "Deprem Öncesi Yapılacaklar" temalarında rakiplerini geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koçu ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Şebnem Şen Aksoy, iki takım halinde toplamda 27 öğrencinin programa katıldığını ve aldıkları birincilikle Amerika'da yapılması planlanan uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandıklarını belirtti.

Aksoy, "Geleceğin sorunlarına bugünden çözüm bulmayı hedefleyen ve öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini kullanarak pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan programı öğrencilerin gelişimi açısından çok önemsiyoruz. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık oluşturmak için birlikte çalışarak engelleri öğreniyor, tanıyor ve üstesinden gelebilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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