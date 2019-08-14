TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü oldu

Dünyanın 149 ülkesinde 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle birlikte vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların gönderdiği kurban etlerinin yanı sıra gittiği her ülkedeki çocuklara da balon, şeker, oyuncak, kıyafet gibi hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oluyor.

Afrika’dan Asya’ya, Uzak Doğu’dan Güney Amerika’ya, dünyanın dört bir yanında mazlum ve mağdur coğrafyalarda ihtiyaç sahibi ailelere Türk milletinin emanetlerini ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfının yapmış olduğu yardımlar ihtiyaç sahiplerini hayata bağlarken, çocukların yüzlerine mutluluk yansıtıyor.

Kısıtlı imkanlarla hem eğlenmeye hem de eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışan çocuklar, Türk halkınınkendilerine gönderdiği yardımlar ve gönüllülerin küçük hediyeleriyle mutlu oluyor. Sıcak hava şartları, hastalıklar, açlık ve yoksulluğun getirdiği olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda kalan mazlum, mağdur ve muhtaç aileler, kendilerine uzatılan yardım eliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Türk milletinin hiçbir karşılık beklemeden onlara yardım ettiğini, gönüllülerin binlerce kilometre uzaktan ailelerini ve sevdiklerini geride bırakarak sırf onların mutlu olmaları için geldiklerinin farkında olan çocuklar, Türkiye’deki kardeşlerine selamlarını ve teşekkürlerini gönderdi.