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Ekonomi TD Securities'ten dolar iddiası
Ekonomi

TD Securities'ten dolar iddiası

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası piyasalar 8,85-8,88 bandını sindirdi. Beklentilerin aksine o bantta kaldı. Kanadalı bir yatırım bankası olan TD Securities ise faiz indirimi sonrası dolar/TL için yıl sonu beklentisini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:24:00 -
TD Securities'ten dolar iddiası

TD Securities, dolar/TL için yıl sonu beklentisini 9,15 olarak korudu.

Faiz indirimi ani reaksiyonlara neden olmayacak

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda TCMB'nin faiz indirimi kararının ani reaksiyonlara neden olmasının beklenmediğini kaydetti.

TD Secuirities üçüncü çeyrek sonu dolar/TL kuru beklentisini 8,85, yıl sonu beklentisini 9,15 olarak koruduğunu vurguladı.

Merkez Bankası 8,91 olarak açıklamıştı

Merkez Bankası'nın anketinde yıl sonu dolar tahmini 8,9184 TL'ye geriledi.

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