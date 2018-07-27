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TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolara indi.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:04
TCMB`nin resmi rezerv varlıkları düştü

TCMB tarafından, Haziran 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler  ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, haziranda bir önceki aya  göre yüzde 8,3 azalarak 98,4 milyar dolar oldu.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya  göre yüzde 8,9 azalarak 74 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv  varlıkları yüzde 6,8 düşüşle 22,8 milyar dolaroldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez  Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul  kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre  yüzde 0,4 gerileyerek 10,7 milyar dolara indi. Bu tutarın 6,5 milyar doları  anapara, 4,2 milyar doları faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 900 milyon doları bir ay,  1,3 milyar doları 2-3 ay ve 8,5 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine  garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve  altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşurken, söz konusu  yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,2 azalarak 58,5 milyar dolara geriledi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 11:04
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