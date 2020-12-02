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Ekonomi TCMB'den repo ihalesi
Ekonomi

TCMB'den repo ihalesi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:10:18 -
TCMB'den repo ihalesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 9 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB, bugün 9 Aralık vadeli ve 37 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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