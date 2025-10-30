  • İSTANBUL
TCMB'den kritik enflasyon raporu!
Ekonomi

TCMB’den kritik enflasyon raporu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TCMB’den kritik enflasyon raporu!

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Rapora göre, yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve hanehalkı için artış gösterirken, reel sektör açısından gerileme kaydedildi. Uzmanlar, bu tabloyu yakından takip ederek ekonomik stratejilerini gözden geçiriyor.

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.

