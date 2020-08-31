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Ekonomi TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
Ekonomi

TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:11:51 -
TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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