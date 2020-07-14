TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 12 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 21 Temmuz ve 12 Ekim vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira ve 9 milyar 999 milyon 999 bin 982 lira verdi.



İhalelere 65 milyar 212 milyon liralık teklif geldi.



21 Temmuz vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşirken, 12 Ekim vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz yüzde 6,92 oldu.



