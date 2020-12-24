TCMB, N Kolay'ın hizmet kapsamını genişletti, Hızlıöde ve Paybull'a faaliyet izni verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), N Kolay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin faaliyet izni kapsamına ödeme hizmetinin eklenmesine, ayrıca Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu ve Paybull Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine karar verdi.

TCMB'nin söz konusu faaliyet izinlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararlara göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilecek.

Paybull Ödeme Hizmetleri AŞ de ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunabilecek.

Öte yandan, N Kolay Ödeme Kuruluşu AŞ'nin de faaliyet izni kapsamı genişletilirken, bu kapsamda şirket, ödeme hizmetleri de sunabilecek.



