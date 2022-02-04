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Ekonomi TCMB hissedarlarına kâr payı avansı dağıtacak
Ekonomi

TCMB hissedarlarına kâr payı avansı dağıtacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 45 milyar liralık kâr payı avans tutarı ve 4.3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:06:00 -
TCMB hissedarlarına kâr payı avansı dağıtacak

TCMB’den yapılan duyuruda, bankanın dün Olağanüstü Genel Kurul toplantısını Ankara’da gerçekleştirdiği bildirildi. Genel Kurul toplantısında, Merkez Bankası’nın 2021 yılı dönem kârı üzerinden kâr payı avansı ödenmesine ve 2020 yılı kârından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği aktarılan duyuruda, “Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde 45 milyar lira kâr payı avans tutarı ve 4.3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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