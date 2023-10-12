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Ekonomi TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi
Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-12 15:40:00 -
TCMB Başkanı Erkan, Marakeş'te Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.

TCMB BaşkanıHafize Gaye Erkan ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.

Yatırımcı toplantıları

TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.

Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

 
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