  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:04:12 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09149
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07575
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.4884
BHDBAHREYN DİNARI20.2275
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.08993
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.0761
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7366
BWPBOTSVANA PULASI0.70539
BRLBREZİLYA REALİ1.4618
DZDCEZAYİR DİNARI0.05763
CZKÇEK KORUNASI0.35333
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00054
MADFAS DİRHEMİ0.85058
PHPFİLİPİN PESOSU0.15881
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52082
KRWGÜNEY KORE WONU0.00692
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3321
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10369
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2327
HKDHONG KONG DOLARI0.98359
IQDIRAK DİNARI0.00522
ISKİZLANDA KRONU0.05966
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01814
LYDLİBYA DİNARI5.6795
HUFMACAR FORİNTİ0.02572
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15093
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.8781
MXNMEKSİKA PESOSU0.38100
EGPMISIR LİRASI0.48457
NADNAMİBYA DOLARI0.52082
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00073
PENPERU YENİ SOLU2.1133
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0678
RSDSIRP DİNARI0.07909
SGDSİNGAPUR DOLARI5.7421
SDGSUDAN POUNDU0.13833
SYPSURİYE LİRASI0.00606
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52082
THBTAYLAND BAHTI0.25352
TNDTUNUS DİNARI2.8307
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.1819
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.26878
OMRUMMAN RİYALİ19.8332
JODÜRDÜN DİNARI10.7558
VNDVİETNAM DONGU0.00033
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3702
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27111
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.4235
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi
Ekonomi

Şaşalı günler geride kaldı! Füze uçuran Kim çivi, bile çakamaz hale geldi

Kuzey Kore'nin ihtişama düşkün lideri Kim Jong-un'un yaptırımlar, doğal afetler ve son olarak koronavirüs salgını nedeniyle turizm tesisi, h..
Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı
Spor

Hain Deniz Naki Almanya'da tutuklandı! Sebebi şaşırtmadı

Amed Spor'da oynarken ırkçılık bahanesiyle Almanya'da kaçan PKK'lı Deniz Naki, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay