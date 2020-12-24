TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09149
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07575
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.4884
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.2275
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.08993
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.0761
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7366
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70539
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4618
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05763
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35333
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85058
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.15881
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52082
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00692
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3321
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10369
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2327
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.98359
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00522
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05966
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01814
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6795
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02572
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15093
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8781
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.38100
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.48457
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52082
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00073
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1133
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0678
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07909
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7421
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.13833
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00606
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52082
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25352
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8307
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.1819
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.26878
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|19.8332
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.7558
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3702
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27111
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.4235