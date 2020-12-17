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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:38:02 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09397
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07679
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.5662
BHDBAHREYN DİNARI20.5755
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09148
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1121
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8276
BWPBOTSVANA PULASI0.71839
BRLBREZİLYA REALİ1.5259
DZDCEZAYİR DİNARI0.05885
CZKÇEK KORUNASI0.36238
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.87181
PHPFİLİPİN PESOSU0.16159
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52874
KRWGÜNEY KORE WONU0.00709
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3616
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10547
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2604
HKDHONG KONG DOLARI1.0007
IQDIRAK DİNARI0.00650
ISKİZLANDA KRONU0.06117
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01848
LYDLİBYA DİNARI5.7762
HUFMACAR FORİNTİ0.02670
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15407
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9224
MXNMEKSİKA PESOSU0.39277
EGPMISIR LİRASI0.49300
NADNAMİBYA DOLARI0.52873
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00074
PENPERU YENİ SOLU2.1625
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1396
RSDSIRP DİNARI0.08072
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8516
SDGSUDAN POUNDU0.14073
SYPSURİYE LİRASI0.00617
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52865
THBTAYLAND BAHTI0.25990
TNDTUNUS DİNARI2.8804
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2197
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27853
OMRUMMAN RİYALİ20.1507
JODÜRDÜN DİNARI10.9422
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3910
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27561
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5625
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