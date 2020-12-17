TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09397
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07679
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5662
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5755
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09148
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1121
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8276
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71839
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5259
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05885
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36238
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87181
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16159
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52874
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00709
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3616
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10547
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2604
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0007
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00650
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06117
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01848
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7762
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02670
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15407
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9224
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39277
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49300
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52873
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00074
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1625
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1396
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08072
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8516
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14073
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00617
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52865
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25990
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8804
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2197
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27853
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1507
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9422
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3910
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27561
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5625