TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09677
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07779
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6745
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.0647
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09375
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1622
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9122
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.72272
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5802
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06039
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36539
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.88367
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16514
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52484
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00726
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4177
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10762
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2769
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0246
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00665
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06236
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01894
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8952
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02712
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15603
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9603
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39451
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50554
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52481
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2095
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1700
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08188
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.9395
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14407
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00632
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52481
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26399
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9357
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2724
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.28407
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.6286
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.2136
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4396
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28196
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6269