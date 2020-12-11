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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:02:43 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09677
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07779
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6745
BHDBAHREYN DİNARI21.0647
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09375
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1622
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.9122
BWPBOTSVANA PULASI0.72272
BRLBREZİLYA REALİ1.5802
DZDCEZAYİR DİNARI0.06039
CZKÇEK KORUNASI0.36539
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.88367
PHPFİLİPİN PESOSU0.16514
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52484
KRWGÜNEY KORE WONU0.00726
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.4177
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10762
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2769
HKDHONG KONG DOLARI1.0246
IQDIRAK DİNARI0.00665
ISKİZLANDA KRONU0.06236
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01894
LYDLİBYA DİNARI5.8952
HUFMACAR FORİNTİ0.02712
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15603
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9603
MXNMEKSİKA PESOSU0.39451
EGPMISIR LİRASI0.50554
NADNAMİBYA DOLARI0.52481
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.2095
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1700
RSDSIRP DİNARI0.08188
SGDSİNGAPUR DOLARI5.9395
SDGSUDAN POUNDU0.14407
SYPSURİYE LİRASI0.00632
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52481
THBTAYLAND BAHTI0.26399
TNDTUNUS DİNARI2.9357
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2724
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.28407
OMRUMMAN RİYALİ20.6286
JODÜRDÜN DİNARI11.2136
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4396
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.28196
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.6269
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