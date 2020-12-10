TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09584
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07671
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6245
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.8361
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09266
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1390
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7900
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71734
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5194
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05994
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36112
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.87270
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16327
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52322
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00721
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3932
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10659
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2591
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0136
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00658
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06164
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01869
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8447
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02673
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15418
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9347
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39550
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50013
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52321
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1825
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1439
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08080
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8715
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14252
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00625
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52321
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26120
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8982
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2481
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27978
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4077
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0935
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4175
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27848
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5321