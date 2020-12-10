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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:44:53 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09584
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07671
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6245
BHDBAHREYN DİNARI20.8361
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09266
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1390
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7900
BWPBOTSVANA PULASI0.71734
BRLBREZİLYA REALİ1.5194
DZDCEZAYİR DİNARI0.05994
CZKÇEK KORUNASI0.36112
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.87270
PHPFİLİPİN PESOSU0.16327
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52322
KRWGÜNEY KORE WONU0.00721
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3932
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10659
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2591
HKDHONG KONG DOLARI1.0136
IQDIRAK DİNARI0.00658
ISKİZLANDA KRONU0.06164
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01869
LYDLİBYA DİNARI5.8447
HUFMACAR FORİNTİ0.02673
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15418
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9347
MXNMEKSİKA PESOSU0.39550
EGPMISIR LİRASI0.50013
NADNAMİBYA DOLARI0.52321
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00076
PENPERU YENİ SOLU2.1825
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1439
RSDSIRP DİNARI0.08080
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8715
SDGSUDAN POUNDU0.14252
SYPSURİYE LİRASI0.00625
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52321
THBTAYLAND BAHTI0.26120
TNDTUNUS DİNARI2.8982
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2481
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27978
OMRUMMAN RİYALİ20.4077
JODÜRDÜN DİNARI11.0935
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4175
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27848
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5321
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