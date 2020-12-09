TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09594
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07655
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6070
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7592
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09231
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1310
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.8410
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.71855
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5286
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05979
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36112
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00055
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86985
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16268
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.52499
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00721
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3864
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10632
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2568
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0097
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00656
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06193
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01862
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8222
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02661
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15387
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9260
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39639
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49771
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.52497
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1767
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1416
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08064
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8603
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14196
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00622
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.52497
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26031
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8874
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2396
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27855
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3573
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0400
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4066
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27706
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5394