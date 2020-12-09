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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-09 15:42:37 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09594
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07655
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6070
BHDBAHREYN DİNARI20.7592
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09231
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1310
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.8410
BWPBOTSVANA PULASI0.71855
BRLBREZİLYA REALİ1.5286
DZDCEZAYİR DİNARI0.05979
CZKÇEK KORUNASI0.36112
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00055
MADFAS DİRHEMİ0.86985
PHPFİLİPİN PESOSU0.16268
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.52499
KRWGÜNEY KORE WONU0.00721
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3864
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10632
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2568
HKDHONG KONG DOLARI1.0097
IQDIRAK DİNARI0.00656
ISKİZLANDA KRONU0.06193
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01862
LYDLİBYA DİNARI5.8222
HUFMACAR FORİNTİ0.02661
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15387
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9260
MXNMEKSİKA PESOSU0.39639
EGPMISIR LİRASI0.49771
NADNAMİBYA DOLARI0.52497
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1767
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.1416
RSDSIRP DİNARI0.08064
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8603
SDGSUDAN POUNDU0.14196
SYPSURİYE LİRASI0.00622
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.52497
THBTAYLAND BAHTI0.26031
TNDTUNUS DİNARI2.8874
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2396
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27855
OMRUMMAN RİYALİ20.3573
JODÜRDÜN DİNARI11.0400
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.4066
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27706
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5394
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