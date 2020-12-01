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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:34:15 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.09652
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.07586
AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI4.6193
BHDBAHREYN DİNARI20.8145
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.09256
AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ2.1366
BAMBOSNA HERSEK MARKI4.7601
BWPBOTSVANA PULASI0.70948
BRLBREZİLYA REALİ1.4718
DZDCEZAYİR DİNARI0.06071
CZKÇEK KORUNASI0.35802
IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00056
MADFAS DİRHEMİ0.86407
PHPFİLİPİN PESOSU0.16318
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.51249
KRWGÜNEY KORE WONU0.00708
GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.3639
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.10655
HRKHIRVATİSTAN KUNASI1.2437
HKDHONG KONG DOLARI1.0124
IQDIRAK DİNARI0.00657
ISKİZLANDA KRONU0.05916
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01844
LYDLİBYA DİNARI5.8023
HUFMACAR FORİNTİ0.02627
MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.15247
MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.9245
MXNMEKSİKA PESOSU0.39051
EGPMISIR LİRASI0.50150
NADNAMİBYA DOLARI0.51252
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00075
PENPERU YENİ SOLU2.1758
PLNPOLONYA ZLOTİSİ2.0973
RSDSIRP DİNARI0.07990
SGDSİNGAPUR DOLARI5.8514
SDGSUDAN POUNDU0.14234
SYPSURİYE LİRASI0.00624
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ0.51252
THBTAYLAND BAHTI0.25945
TNDTUNUS DİNARI2.8696
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI2.2456
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.27473
OMRUMMAN RİYALİ20.3852
JODÜRDÜN DİNARI11.0694
VNDVİETNAM DONGU0.00034
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ2.3750
TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.27493
NZDYENİ ZELANDA DOLARI5.5200
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