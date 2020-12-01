TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09652
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07586
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6193
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.8145
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09256
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1366
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.7601
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.70948
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4718
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06071
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.35802
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.86407
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16318
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.51249
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00708
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3639
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10655
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2437
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0124
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00657
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05916
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01844
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.8023
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02627
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15247
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9245
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.39051
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50150
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.51252
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1758
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0973
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07990
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8514
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14234
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00624
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.51252
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25945
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8696
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2456
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27473
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.3852
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0694
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3750
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27493
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.5200