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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:53:44 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10053
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07449
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5966
BHD BAHREYN DİNARI 20.7117
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09213
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1261
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6542
BWP BOTSVANA PULASI 0.68568
BRL BREZİLYA REALİ 1.3923
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06070
CZK ÇEK KORUNASI 0.33916
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00053
MAD FAS DİRHEMİ 0.85159
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16065
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47860
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00688
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4233
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10597
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2185
HKD HONG KONG DOLARI 1.0077
IQD IRAK DİNARI 0.00654
ISK İZLANDA KRONU 0.05610
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01822
LYD LİBYA DİNARI 5.7470
HUF MACAR FORİNTİ 0.02533
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.14985
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8843
MXN MEKSİKA PESOSU 0.36907
EGP MISIR LİRASI 0.49630
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47857
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00075
PEN PERU YENİ SOLU 2.1719
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0170
RSD SIRP DİNARI 0.07852
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.7557
SDG SUDAN POUNDU 0.14164
SYP SURİYE LİRASI 0.00621
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47857
THB TAYLAND BAHTI 0.24959
TND TUNUS DİNARI 2.8406
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2345
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27612
OMR UMMAN RİYALİ 20.2846
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.0149
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3096
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27220
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2066

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