TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10053
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07449
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5966
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.7117
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09213
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1261
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6542
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68568
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3923
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06070
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33916
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00053
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85159
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16065
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47860
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00688
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4233
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10597
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2185
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0077
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00654
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05610
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01822
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7470
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02533
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.14985
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8843
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.36907
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49630
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47857
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00075
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1719
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0170
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07852
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.7557
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14164
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00621
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47857
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24959
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8406
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2345
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27612
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.2846
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.0149
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3096
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27220
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2066