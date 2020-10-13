TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10228
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07490
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.6409
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.9095
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09301
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1466
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.6890
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.68914
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4254
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06121
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33953
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00054
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.85604
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16213
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.47842
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00688
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4467
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10758
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2266
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0174
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00660
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05696
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01838
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.7849
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02585
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.15068
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9036
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.37209
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.50382
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.47844
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1997
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.0743
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07905
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.8056
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14300
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00627
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.47838
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.25341
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8790
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2560
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27837
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.4801
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.1211
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00034
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.3316
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.27477
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.2470