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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:41:55 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10228
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07490
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.6409
BHD BAHREYN DİNARI 20.9095
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09301
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1466
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.6890
BWP BOTSVANA PULASI 0.68914
BRL BREZİLYA REALİ 1.4254
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06121
CZK ÇEK KORUNASI 0.33953
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00054
MAD FAS DİRHEMİ 0.85604
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16213
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.47842
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00688
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4467
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10758
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2266
HKD HONG KONG DOLARI 1.0174
IQD IRAK DİNARI 0.00660
ISK İZLANDA KRONU 0.05696
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01838
LYD LİBYA DİNARI 5.7849
HUF MACAR FORİNTİ 0.02585
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.15068
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9036
MXN MEKSİKA PESOSU 0.37209
EGP MISIR LİRASI 0.50382
NAD NAMİBYA DOLARI 0.47844
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1997
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.0743
RSD SIRP DİNARI 0.07905
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.8056
SDG SUDAN POUNDU 0.14300
SYP SURİYE LİRASI 0.00627
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.47838
THB TAYLAND BAHTI 0.25341
TND TUNUS DİNARI 2.8790
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2560
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27837
OMR UMMAN RİYALİ 20.4801
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.1211
VND VİETNAM DONGU 0.00034
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.3316
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.27477
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.2470

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