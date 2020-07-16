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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:04:49 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09610
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06291
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0324
BHD BAHREYN DİNARI 18.1715
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8652
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9799
BRL BREZİLYA REALİ 1.2758
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05336
CZK ÇEK KORUNASI 0.29276
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71439
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13841
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41139
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00569
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2373
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09112
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0377
HKD HONG KONG DOLARI 0.88350
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04887
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01657
LYD LİBYA DİNARI 4.9216
HUF MACAR FORİNTİ 0.02208
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12681
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6039
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30673
EGP MISIR LİRASI 0.42942
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9600
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7406
RSD SIRP DİNARI 0.06650
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9221
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21633
TND TUNUS DİNARI 2.4278
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9603
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25124
OMR UMMAN RİYALİ 17.7970
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6631
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9992
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23250
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4844

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