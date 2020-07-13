TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09678
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06264
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0371
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1900
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8673
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9580
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2883
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05332
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29184
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00048
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71282
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13882
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40986
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00571
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2417
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09121
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0317
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88494
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00575
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04877
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01663
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9147
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02198
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12607
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6080
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30524
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.43030
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9571
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7369
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06612
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9376
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21851
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4178
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9625
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25300
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8163
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6742
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9918
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23290
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.5119