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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:12:24 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09678
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06264
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0371
BHD BAHREYN DİNARI 18.1900
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8673
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9580
BRL BREZİLYA REALİ 1.2883
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05332
CZK ÇEK KORUNASI 0.29184
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00048
MAD FAS DİRHEMİ 0.71282
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13882
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40986
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00571
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2417
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09121
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0317
HKD HONG KONG DOLARI 0.88494
IQD IRAK DİNARI 0.00575
ISK İZLANDA KRONU 0.04877
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01663
LYD LİBYA DİNARI 4.9147
HUF MACAR FORİNTİ 0.02198
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12607
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6080
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30524
EGP MISIR LİRASI 0.43030
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9571
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7369
RSD SIRP DİNARI 0.06612
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9376
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21851
TND TUNUS DİNARI 2.4178
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9625
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25300
OMR UMMAN RİYALİ 17.8163
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6742
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9918
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23290
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.5119


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