  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-07 15:43:35 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09693
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06232
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0365
BHD BAHREYN DİNARI 18.1885
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8672
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9469
BRL BREZİLYA REALİ 1.2814
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05321
CZK ÇEK KORUNASI 0.29001
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71077
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13853
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40132
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00574
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2432
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09165
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0259
HKD HONG KONG DOLARI 0.88491
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04932
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01672
LYD LİBYA DİNARI 4.9032
HUF MACAR FORİNTİ 0.02190
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12551
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6044
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30344
EGP MISIR LİRASI 0.42729
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9346
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7332
RSD SIRP DİNARI 0.06584
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9156
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.21953
TND TUNUS DİNARI 2.4062
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9623
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25476
OMR UMMAN RİYALİ 17.8136
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6647
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9884
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23275
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4838

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı