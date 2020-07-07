TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09693
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06232
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0365
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|18.1885
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8672
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.9469
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2814
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05321
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.29001
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.71077
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13853
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.40132
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00574
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2432
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09165
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.0259
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.88491
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00574
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.04932
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01672
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.9032
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02190
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12551
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.6044
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.30344
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42729
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9346
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7332
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06584
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.9156
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00545
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21953
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.4062
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9623
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25476
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.8136
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.6647
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9884
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.23275
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.4838