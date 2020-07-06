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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-07-06 16:10:47 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.09709
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06250
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0334
BHD BAHREYN DİNARI 18.1739
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8657
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.9226
BRL BREZİLYA REALİ 1.2894
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05324
CZK ÇEK KORUNASI 0.29046
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.71124
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13892
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40199
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00575
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2483
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09187
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.0260
HKD HONG KONG DOLARI 0.88423
IQD IRAK DİNARI 0.00574
ISK İZLANDA KRONU 0.04934
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01684
LYD LİBYA DİNARI 4.8896
HUF MACAR FORİNTİ 0.02198
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12589
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.6024
MXN MEKSİKA PESOSU 0.30833
EGP MISIR LİRASI 0.42644
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9353
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7352
RSD SIRP DİNARI 0.06591
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.9260
SYP SURİYE LİRASI 0.00545
THB TAYLAND BAHTI 0.22070
TND TUNUS DİNARI 2.4192
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9608
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25369
OMR UMMAN RİYALİ 17.7998
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.6573
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9905
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.23302
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.4852

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