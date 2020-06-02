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Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:50:40 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS ARJANTİN PESOSU 0.09899
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.06107
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.0011
BHD BAHREYN DİNARI 17.9762
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.8480
BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.8402
BRL BREZİLYA REALİ 1.2645
DZD CEZAYİR DİNARI 0.05289
CZK ÇEK KORUNASI 0.28452
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00047
MAD FAS DİRHEMİ 0.69702
PHP FİLİPİN PESOSU 0.13519
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39285
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00556
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2077
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.09028
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.99914
HKD HONG KONG DOLARI 0.87574
IQD IRAK DİNARI 0.00569
ISK İZLANDA KRONU 0.05021
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01690
LYD LİBYA DİNARI 4.8197
HUF MACAR FORİNTİ 0.02194
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.12302
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.5869
MXN MEKSİKA PESOSU 0.31012
EGP MISIR LİRASI 0.42477
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067
PEN PERU YENİ SOLU 1.9850
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.7235
RSD SIRP DİNARI 0.06447
SGD SİNGAPUR DOLARI 4.8415
SYP SURİYE LİRASI 0.01319
THB TAYLAND BAHTI 0.21508
TND TUNUS DİNARI 2.3778
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.9422
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25337
OMR UMMAN RİYALİ 17.6537
JOD ÜRDÜN DİNARI 9.5738
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.9487
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.22683
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.2899


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