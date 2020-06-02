TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.09899
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.06107
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.0011
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|17.9762
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.8480
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|3.8402
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.2645
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.05289
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.28452
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00047
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.69702
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.13519
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.39285
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00556
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.2077
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.09028
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|0.99914
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|0.87574
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00569
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05021
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01690
|LYD
|LİBYA DİNARI
|4.8197
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02194
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.12302
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.5869
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.31012
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.42477
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00067
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|1.9850
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.7235
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.06447
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|4.8415
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.01319
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.21508
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.3778
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|1.9422
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.25337
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|17.6537
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|9.5738
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|1.9487
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.22683
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|4.2899