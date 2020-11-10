TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10400
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07849
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.8518
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.8604
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09721
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2442
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9534
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.74024
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5305
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06400
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.36738
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00059
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.90011
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17054
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53276
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00739
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4769
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11106
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2857
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0630
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00690
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05994
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01922
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.0786
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02717
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15789
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0005
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.40574
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.52706
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53275
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00080
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3006
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1608
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08272
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.1129
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.14950
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00656
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53277
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27161
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0063
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3586
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29300
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.4110
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.6266
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4396
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28833
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.6375