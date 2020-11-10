  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:53:30 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10400
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07849
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.8518
BHD BAHREYN DİNARI 21.8604
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09721
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2442
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.9534
BWP BOTSVANA PULASI 0.74024
BRL BREZİLYA REALİ 1.5305
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06400
CZK ÇEK KORUNASI 0.36738
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00059
MAD FAS DİRHEMİ 0.90011
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17054
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.53276
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00739
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4769
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11106
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2857
HKD HONG KONG DOLARI 1.0630
IQD IRAK DİNARI 0.00690
ISK İZLANDA KRONU 0.05994
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01922
LYD LİBYA DİNARI 6.0786
HUF MACAR FORİNTİ 0.02717
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15789
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0005
MXN MEKSİKA PESOSU 0.40574
EGP MISIR LİRASI 0.52706
NAD NAMİBYA DOLARI 0.53275
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00080
PEN PERU YENİ SOLU 2.3006
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1608
RSD SIRP DİNARI 0.08272
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.1129
SDG SUDAN POUNDU 0.14950
SYP SURİYE LİRASI 0.00656
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.53277
THB TAYLAND BAHTI 0.27161
TND TUNUS DİNARI 3.0063
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3586
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29300
OMR UMMAN RİYALİ 21.4110
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.6266
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4396
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.28833
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.6375

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu
Dünya

Diz çöken Paşinyan'dan yeni açıklama: Başka şansım yoktu

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bildirisi hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Bildiriyi ..
‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz
Dünya

‘Ekonomimiz zirve yapacak’ diyerek çağrı yaptı: Türkiye ile birlikte yürümek istiyoruz

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Türkiye ile olan ilişkileriyle ilgili dilkat çeken bir açıklama yaptı...
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay