TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10708
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.08119
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9846
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.4607
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09994
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.3056
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.0508
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.75712
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5327
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06591
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.37775
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00060
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.92862
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17582
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.53897
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00756
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.5547
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11424
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3309
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0924
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00709
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06144
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01958
|LYD
|LİBYA DİNARI
|6.1749
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02807
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16305
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0513
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.40811
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53976
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.53899
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00082
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.3557
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.2285
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08555
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2856
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.15301
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00673
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.53899
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27735
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0924
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.4231
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.30125
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.9966
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.9449
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00037
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.5070
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29653
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.7504